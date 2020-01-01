Согласно статистике, 32% несчастных случаев возникает из-за неудовлетворительной организации производства. В результате работники и работодатели несут материальные потери. Чтобы повысить безопасность труда и обеспечивать максимальную защищенность жизни и здоровья сотрудников предприятий, в 2018 году был разработан стандарт ISO 45001. Его создатели предполагают, что документ минимизирует риск травматизма на производстве и поможет защитить сотрудников от возможных угроз.

Что такое ISO 45001?

ISO 45001 - стандарт охраны труда, устанавливающий новую систему менеджмента защиты жизни и здоровья персонала. В нём говорится, что организация обязана обеспечить приемлемые условия для выполнения профессиональных задач. Именно она несет ответственность за работников. Применение новой системы предоставит инструменты для управления рисками в области производственной безопасности, а также поможет минимизировать негативное влияние работы на состояние здоровья сотрудников.

Нововведения приняты в системе ISO (International Organization for Standardization). Это международная организация по стандартизации, в состав которой входят национальные представительства.

Основной целью внедрения стандарта ISO 45001, изданного в 2018 году, выступает создание основы для предупреждения травматизма и смертельных случаев. Причем организация должна выстраивать свою деятельность не только с учетом заботы о собственном персонале, но и о сотрудничающих с ней подрядчиках и поставщиках. Так, обновленный standard ISO запрещает заключать договор, если присутствует высокая вероятность возникновения инцидентов, способных привести к нанесению вреда жизни или здоровью сотрудников.

ISO 45001 2018 - это международный норматив. Он стал результатом работы специалистов из 50 разных стран. В документе собран объединенный опыт работы специалистов из разных государств.

Ключевые элементы

Внедрение ИСО №45001 повлекло за собой пересмотр прежних концепций. Часть элементов, которые раньше считались важными, были вовсе исключены. Некоторые аспекты доработали и дополнили.

В документе появился новый раздел Контекст организации. Он предполагает связь системы управления бизнес-средой и стратегиями, которые позволяют обеспечить определенные показатели, затрагивающие вопросы производственной безопасности. Чтобы понять, чего ожидать, нужно оценить влияние ряда факторов. Проводя процедуру, руководство компании должно обращать внимание на:

используемые технологии и материалы;

особенности трудовых взаимоотношений;

используемые услуги, способные изменить особенности функционирования фирмы;

изучение рисков, влияющих на компанию;

оценку рисков и особенностей их контроля.

Внедрение норматива повышает значимость участия лиц, возглавляющих компанию. Теперь именно они должны следить за безопасностью сотрудников и продвигать культуру охраны здоровья в массы. Вопросу посвящен раздел Лидерство. Руководители организаций, внедривших новые ISO standards, не могут делегировать эти обязанности третьим лицам. Так повышается уровень ответственности руководящего состава.

Коррективы затронули особенности оформления документов. Теперь процесс выполняют с обязательным использованием риск-ориентированного подхода. Этот момент освещен в разделе документированная информация. Нововведение позволяет лучше контролировать риски. В стандарте четко не указывается, в какие моменты нужно прибегать к подобной процедуре. В результате компании получили право самостоятельно решать, когда необходимо оформлять документацию по производственной безопасности.

Отличия ИСО 45001 от OHSAS 18001

Ранее здоровье и безопасность на производстве регламентировал стандарт OHSAS 18001. Он был принят в 2007 году. Новая и старая системы похожи, однако ряд отличий всё же присутствует.

1. Стандарт ИСО 45001 обладает иной структурой. Он отличается высокой динамичностью в разных аспектах. OHSAS 18001 в свою очередь направлен на предотвращение сложностей, возникающих внутри предприятия. Это отличает норматив от обновленного документа. Новый стандарт не сосредотачивается на самой фирме. Он выясняет, как она связана с бизнес-средой, и предполагает применение иных подходов для решения выявленных проблем.

2. Обновленный норматив более подробный. Он учитывает большое количество нюансов, с которыми приходится сталкиваться компаниям во время работы.

3. Новый документ повышает влияние заинтересованных лиц, позволяет учесть их мнение по вопросам безопасности. Прежний норматив такими свойствами не обладает.

4. OHSAS 18001 сосредоточен на рисках. Другие нюансы не учитываются. Если рассматривать стандарт ISO 45001 2018, выяснится, что документ более обширный. Кроме рисков он учитывает существующие возможности.

5. Если раньше перераспределять обязанности не запрещалось, то теперь ответственность за безопасность на производстве несут руководители компании. Переложить эти полномочия на других лиц нельзя.

Кому подходит стандарт ISO 45001?

В РФ применение международного стандарта ISO 45001 также осуществляется. Однако компании имеют право самостоятельно решать, хотят ли они внедрять новую систему. В действующем законодательстве нет приложений, обязывающих организации применять ее в обязательном порядке. Однако использование международного стандарта необходимо, если компания хочет достичь высоких показателей в области профессионального здоровья. Использование системы, создаваемой в рамках применения ISO 45001 2018, позволяет:

улучшить репутацию организации;

повысить надежность компании;

увеличить шанс выиграть тендер или конкурс.

Стандарт охраны труда исо 45001 устраняет географические, социальные, экономические и торговые границы. Его применение необходимо, если компания, работающая , планирует выйти на международные рынки. Система отличается повышенной гибкостью. Она может быть адаптирована как для крупных компаний, так и для малых и средних предприятий. Её активно применяют благотворительные, неправительственные, общественные и некоммерческие организации.